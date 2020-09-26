14'üncü Erciyes Cup turnuvası sona erdi 

İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Kayseri Basketbol ev sahipliğinde bu sene 14'üncüsü gerçekleştirilen Erciyes Cup turnuvası sona erdi.
Turnuvanın son gününde oynanan ilk maçta İzmit Belediyespor, Nesibe Aydın Gençlik Spor'u 80-76'lık sonuçla mağlup etti. Günün 2'nci maçında Öznur Kablo Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 90-51'lik sonuçla mağlup etti. Turnuvanın kapanış maçında Hatay Büyükşehir Belediyesi, Bellona Kayseri Basketbol'u 87-67'lik sonuçla mağlup etti. Müsabakalardan sonra turnuvaya katılan takımlara şilt verildi.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-26 19:23:44
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