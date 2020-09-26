Çatıya çıkan şahsı izlemeye geldiler, ceza yiyip gittiler

Kayseri’de çatıya çıkan şahsı izlemek için toplanan vatandaşlardan 2 kişiye, maske takmadıkları için para cezası kesildi.

Melikgazi ilçesine bağlı Gülük Mahallesi Çukur Cami Caddesinde ailesiyle sorunları olan genç kız çatıya çıktı. Mahalle sakinleri genç kızı izlemek için kalabalık oluştururken, polis ekipleri de araçlardan sosyal mesafe ve maske uyarısı yaparak kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

Ekiplerin bütün uyarılarına rağmen kalabalık içerisinde maske takmayan iki vatandaşa da para cezası kesildi.

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