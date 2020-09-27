Kayserispor ikinci mağlubiyetini aldı

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Hes Kablo Kayserispor, bu sezon iç sahada ilk yenilgisi aldı. SarıKırmızılılar üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligde geride kalan 3 hafta sonunda 2 mağlubiyet ve 1 mağlubiyet aldı. SarıKırmızılılar, ligin 1.haftasında sahasında Kasımpaşa'yı mağlup ederken, sonrasında oynadığı Alanyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarını kaybetti.

3 maçta 3 puanı bulunan Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne konuk olacak.

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