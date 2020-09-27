2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte kahvaltı



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, 2 bin 650 rakımlı Erciyes Dağı'na yapılan restorana ulaşımın sağlandığı, 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte yerli ve yabancı turistler, kahvaltı yaparak, şehri kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından Erciyes Dağı Hacılar Kapı'nda 2 bin 650 metre yüksekliğe restoran yaptırıldı. Türkiye'nin en yüksek rakımlı restoranına ulaşım ise 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferik ile sağlanıyor. Restorana gelen ziyaretçilere, ister burada isterlerse teleferikte kahvaltı yapma imkanı sunuluyor. Teleferiği tercih edenler, 2 bin 650 metre yükseklikten önce aşağı inip sonra tekrar yukarı çıkarak, yaklaşık yarım saat boyunca kahvaltı yapıyor. Teleferikte kahvaltı yapanlar, bu sırada kenti kuş bakışı izliyor.

'ÇOK MEMNUN KALDIK'

Eşiyle birlikte teleferikte kahvaltı yapan Faruk Özçelik, "Ben Türkiye'nin birçok ilini gezdiğim için bu hiç karşılaşmadığım bir manzara. Teleferikte kahvaltı yapıyoruz. Şu an 2 bin 650 metre yükseklikteyiz. Kayseri manzarası ile kahvaltı yapıyoruz. Bunun için gerçekten heyecanlıyız. Buraya ilk kez geldik ve çok memnun kaldık" dedi.

Eşiyle özel günlerini kutlamak için gelen Ali Elmacıoğlu ise "Teleferikte kahvaltı yapıldığını duyarak, buraya geldik. 2 bin 650 metre yüksekliğe çıkarak bu güzelliği gördük. Bu daha önce hiç duymadığımız bir şeydi. Çok memnun kaldık. Bu heyecanı herkesin yaşaması için tavsiye ederiz" diye konuştu.

Teleferikte kahvaltı hizmeti veren H2650 Restoran İşletme Müdürü Ferdi Sarı da "Restoranımız Erciyes Kayak Merkezi'nin 2 bin 650 metre yüksekliğinde bulunuyor. Misafirlerimizin teleferiğe binerek, gelmeleri gerekiyor. Restoran olarak teleferikte kahvaltı hizmeti veriyoruz. Misafirlerimiz hazırladığımız teleferiklerde Kayseri manzarası ile kahvaltı yapabiliyorlar. Böyle bir hizmet Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Talep gayet yoğun. Özellikle hafta sonu insanlar buraya gelerek, kahvaltılarını yapıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-27 14:01:29



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