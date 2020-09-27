Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı

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Hes Kablo Kayserispor ligin 4.haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Hes Kablo Kayserispor 2 Ekim Cuma günü Ankara’da oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Dün sahasında oynadığı ve 31 mağlup olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı sonrası moralleri bozuk olan SarıKırmızılılar yarın yapacağı tek antrenmanla ligin 4. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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