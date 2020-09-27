Kayseri'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)KAYSERİ'de, borçalacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat Tanrıkulu (35) ve Ümit Çiçek (30), borçalacak meselesi nedeniyle Cengiz A.'nın (43) evine geldi. İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada Cengiz A., mutfaktan aldığı bıçakla Tanrıkulu ve Çiçek'i bıçakladı. Binada yaşayanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, şüpheli Cengiz A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-27 21:29:18



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