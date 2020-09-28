Ali Dağı sporda marka haline geliyor

Talas Belediyesi son dönemde gerçekleştirdiği sportif etkinliklerle Ali Dağı’nı ulusal ve uluslararası marka haline getiriyor.

Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası bu yıl ilk kez Ali Dağı adıyla düzenlenirken Atlı Dayanıklılık Yarışmaları da yine Ali Dağı adıyla organize edildi. 2429 Ağustos tarihleri arasında 3’ü yabancı 80 sporcunun katılımıyla düzenlenen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne olurken organizasyondaki başarı, katılan yerli yabancı tüm sporcular tarafından takdirle karşılandı. Yamaç Paraşütü Şampiyonası’nın ardından Talas ve Ali Dağı, bu kez de Atlı Dayanıklılık Yarışmalarına ev sahipliği yaptı. 1213 Eylül tarihlerinde iki gün süren yarışmalara 41 sporcu katılırken Talas Belediyesi, organizasyondaki başarısıyla öne çıktı.

Düzenlenen her iki organizasyonda da pandemi kuralları ön plandaydı. Hem yarışmalara sahne olan mekanlar hem de sporcuların kaldıkları ve kullandıkları diğer yerler sürekli olarak temizlik, hijyen ve dezenfeksiyona tabi tutuldu. Maske, mesafe ve temizlik kuralları titizlikle uygulanırken alınan tedbirler, turnuvaya katılan sporcu, hakem ve diğer organizasyon görevlileri tarafından da olumlu bulundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede pandemi döneminde iki önemli spor etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını belirterek, “Elbette pandemi tedbirlerine sıkı sıkı riayet etmek zorundayız. Ancak biz bu iki spor organizasyonuyla hayatın devam ettiğini ve tedbirlere riayet edilmek suretiyle etkinlik düzenlenebileceğini gösterdik. Bununla birlikte Ali Dağı adını bir kez daha tüm Türkiye’ye hatta uluslararası arenaya taşımış olduk. Hem paraşüt şampiyonasını hem de atlı dayanıklılık yarışmasını çok başarılı şekilde organize ettik ve yüzümüzün akıyla çıktık. Bunu biz değil katılan sporcular, hakemler, federasyon temsilcileri söylüyor. İnşallah bundan sonra da yine Ali Dağı’na, Talas’a ve Kayseri’ye yakışır spor organizasyonlarına devam edeceğiz” dedi.

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