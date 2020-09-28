Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kylee Shook: Uyum dönemim iyi geçti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kylee Shook: Uyum dönemim iyi geçti

DHA

Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kylee Shook: Uyum dönemim iyi geçti


İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) -Herbalıfe Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi ABD'li Kylee Shook (22) sağlık kontrolünden geçirildi.
Bellona Kayseri Basketbol'un transfer ettiği Kylee Shook, sağlık kontrolü için Memorial Kayseri Hastanesi'ne geldi. Genç sporcu burada dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Sağlık kontrolü sonrası açıklama yapan Kylee Shook, "Burası Amerika'dan ve WNBA'den daha farklı. Buraya uyum dönemim çok iyi geçti. Takım bana karşı iyiydi. Lig'de ve Avrupa'da gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Basketbolcu Shook'tan görüntüler
-Shook ile röportaj
-Genel detayDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-09-28 14:01:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı Başkan Büyüksimitci ilk bin İhracatçı listesine giren firmaları kutladı
YEREL HABERLER İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer ...
Kayseri'de yanan araçların yanında vurulan şahıs hayatını kaybetti Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kayseri'de yanan araçların yanında vurulan şahıs ...
Başkan Aksoy'dan Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Başkan Aksoy'dan Azerbaycan'a destek
Kayseri’de ilkokullarda ‘Uygulamalı Hijyen Eğitimi’ verildi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Çocuklarımızı en büyük değerimiz olarak koruyacağız”
YEREL HABERLER Kayseri’de ilkokullarda ‘Uygulamalı Hijyen Eğitimi’ ...
Büyükşehir'den gökyüzü tutkunlarına "Erciyes astro fotoğrafçılık" hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehir'den gökyüzü tutkunlarına "Erciyes astro ...
Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara başlıyor"
YEREL HABERLER Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler ...
Kayseri'de öğrencilere uygulamalı sağlık eğitimi
YEREL HABERLER Kayseri'de öğrencilere uygulamalı sağlık eğitimi
Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
YEREL HABERLER Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
Bellona Kayseri’nin Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’nin Amerikalı transferi sağlık ...
Ali Dağı sporda marka haline geliyor
YEREL HABERLER Ali Dağı sporda marka haline geliyor
Jandarma sentetik hap ve kaçak sigara yakaladı
YEREL HABERLER Jandarma sentetik hap ve kaçak sigara yakaladı
Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Kısıtlamaların gelmesi gerektiğini düşünüyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri Tabip Odası Başkanı Şahin: "Kısıtlamaların ...
72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kayseri'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de borç- alacak kavgası: 2 yaralı
Kayserispor'dan 2. kez akülü araba
YEREL HABERLER Kayserispor'dan 2. kez akülü araba
Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Ankaragücü hazırlıklarına başladı
2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte kahvaltı
YEREL HABERLER 2 bin 495 metre uzunluğundaki teleferikte kahvaltı
Başkan Çolakbayrakdar: “Hemşehrilerimin keyif alacağı yaşam alanları inşa ediyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Hemşehrilerimin keyif alacağı ...
Okey masasında yakalandılar 88 bin TL ceza yediler Covid-19 kurallarına uymadan okey oynayan 28 kişiye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Okey masasında yakalandılar 88 bin TL ceza ...
Büyükşehir Zabıtası her yerde denetimde
YEREL HABERLER Büyükşehir Zabıtası her yerde denetimde
İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor
YEREL HABERLER İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, ...
Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken ...
Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken yakalandı
YEREL HABERLER Koronavirüs temaslısı, kahvede kumar oynarken ...
Kayseri OSB Teknik Koleji’ne Turkuaz Seramik sponsor oldu
YEREL HABERLER Kayseri OSB Teknik Koleji’ne Turkuaz Seramik sponsor ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X