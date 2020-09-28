KAYÜ’de tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik açıdan aynı standartta olacak

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, koronavirüs pandemisine bağlı olarak 20202021 güz döneminde de Kayseri Üniversitesi’nde öğretim faaliyetlerinin uzaktan ve dijital platformlar üzerinden yürütüleceğini hatırlatarak, “Kayseri Üniversitesi olarak geçtiğimiz dönem oldukça nitelikli bir uzaktan öğretim süreci geçirerek bu sahada iyi bir deneyim kazandık. Uzaktan öğretim sürecinin yürüttüğümüz LMS platformunun daha nitelikli hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız üniversitemizde hangi eğitim birimimiz olursa olsun, öğrenciye verilen uzaktan öğretimin teknik açıdan standardının aynı olması yönündedir” dedi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAYUZEM) tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek “Uzaktan Eğitim Teknolojileri Materyal Hazırlama Teknikleri Eğiticilerin Eğitimi” eğitim programının açılış konuşmasını yaptı.

Online yaptığı konuşmada üniversitenin öğretim elemanlarına seslenen Rektör Karamustafa, Kayseri Üniversitesi olarak uzaktan eğitimde oldukça iyi bir yol kat ettiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Geçtiğimiz dönemde uzaktan öğretime aniden geçme zorunluluğuna bağlı olarak bugüne göre göreceli olarak biraz hazırlıksız yakalanmıştık. Bu yüzden uzaktan öğretimde birtakım aksaklıkların geçmiş dönemde yaşanmış olması gayet doğaldı. Bizim Kayseri Üniversitesi olarak geçtiğimiz dönem uzaktan öğretimde örnek uygulamalar yaptığımızı ifade etmek istiyorum. Gerek Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezimizin başarılı çalışmaları, gerekse öğretim elemanlarımızın gayretleri ile sorunsuz bir uzaktan öğretim süreci geçirdik. Bu dönem eksiklikleri de gidererek, iyiye, daha iyiye, geleceği de iyi planlayarak, daha iyi bir uzaktan öğretim süreci geçirmeyi planlıyoruz. Kayseri Üniversitesi olarak uzaktan öğretimde tecrübelerimizin üzerine koyarak, daha iyisi olmak için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Konuşmasında uzaktan öğretim stratejilerinin çeşitlerine de değinen Rektör Karamustafa, bu stratejilerin “sunuş”, “buluş” ve “araştırma ve inceleme yoluyla” öğrenme olduğunu kaydetti.

Rektör Karamustafa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Uzaktan öğretim stratejilerinden “sunuş” yoluyla öğretim stratejisini zaten uzaktan öğretim derslerinde öğretim elemanı dersi anlatarak oldukça basit ve ancak bir o kadar da yükü üzerine alarak yerine getirebilmektedir. Üniversite olarak bizim uzaktan öğretimi gerçekleştirdiğimiz LMS platformu çok geniş uygulamaları yerine getirebilme kapasitesine sahip. Uzaktan öğretimde “buluş” ve “araştırma ve inceleme yoluyla” öğretim stratejilerini de uygulayarak, öğrencinin derse daha çok ve aktif katılımını, ödevler ve seminerlere ağırlık vererek öğrencinin dersi daha iyi anlamasını ve kavramasını sağlayabiliriz. Bu sebeple düzenlenen bu eğitim programının uzaktan öğretim platformumuzun daha iyi tanınması ve tüm yön ve boyutları ile öğrenilmesi açısından siz değerli öğretim elemanlarımıza büyük katkı vereceği kanaatindeyim. Bu arada öğretimde niteliğin kalitesini doğrudan etkileyen üç ana unsurun öneminden de bahsetmek istiyorum. Öğretimin niteliğinin sağlanmasında ve arttırılmasında sadece öğretim elemanının niteliği, sadece öğrencinin niteliği ve sadece mekânın niteliği yeterli değildir. Öğretimin niteliğinde, bilindiği üzere, bu üç unsurun niteliğinin bir arada işlevsel olması son derece önem kazanmaktadır. Birincisi öğretim elemanının niteliği, öğretim elemanının konuya hâkim olması, sınıfı ve dersi iyi yönetmesi ile birlikte uzaktan öğretimde özellikle teknik platformları da iyi kullanabilmesi belirleyici öneme sahiptir. İkincisi öğrencinin niteliği, öğrencinin çalışkanlığı, öğrencinin bu işe ne kadar adapte olduğu ve öğrenmeyi önemsemesi ve sevmesi ile bilinçli olması ile öğrenme ve kariyer motivasyonunun bulunması önemli belirleyicilerdendir. Üçüncü ise de mekândır; uzaktan öğretimde bizim mekânımız bu dijital platformlar, yani LMS sistemidir. O zaman biz LMS sistemini ne kadar kaliteli bilir ve kullanırsak, ne kadar dış parazitlerden uzak tutarsak o kadar iyi olur. Bu platformun, sınıf platformunun, öğrenme odalarının, öğrenim mekânlarının sanal da olsa daha nitelikli hale getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Amacımız üniversitemizde hangi eğitim birimimiz olursa olsun, öğrenciye verilen uzaktan öğretimin teknik açıdan aynı standartta olmasını sağlamaktır.”

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’nın konuşmasının ardından uzaktan öğretimde “eğiticilerin eğitimi” programına, öğleden sonra çeşitli konularda uzman konuşmaların sunumları ile devam edildi, program ikinci gün de devam edecek.

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