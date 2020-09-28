Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü (2)

DHA

Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü (2)


'NAMUSUM İÇİN ÖLDÜRDÜM'
Kayseri'de, kız kardeşlerini kaçırdığı iddia edilen kuzenleri Harun Sade'yi öldürdüğü iddia edilen Abdulhamid, Abdul ve Niyazi Sade kardeşlerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor. Öte yandan, polisi arayan kaçırıldığı iddia edilen kadının eşi Özkan Sade, cinayeti kendisinin işlediğini söyleyerek teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Kocasinan ilçesi Ziya Gökalp Mahallesinde giden ekipler, Özkan Sade'yi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen ve aynı zamanda 3 kardeşin akrabası da olan Özkan Sade, basın mensuplarına, "Namusum, şerefim için öldürdüm. Namusumla oynuyordu. Eşimi zorla tehdit ediyordu. Polise ve savcıya da şikayet etmiştim. Namusum için yaptım" dedi. Özkan Sade'nin, 3 kayınbiraderi ile aynı otomobilde olduğu öğrenildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2020-09-28 16:34:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Erciyes Kamp Merkezi'ni inceledi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Erciyes Kamp ...
Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK ...
Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK ...
Yeşilhisar'da salgın dönemi tedbirleri ile okullar eğitim öğretime hazır
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da salgın dönemi tedbirleri ile okullar ...
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar ...
KAYÜ’de tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik açıdan aynı standartta olacak
YEREL HABERLER KAYÜ’de tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik ...
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Amca çocuklarından kanlı infaz Araçla kovaladılar, çarptılar, pompalı tüfekle öldürdüler
YEREL HABERLER Amca çocuklarından kanlı infaz Araçla kovaladılar, ...
Sarıoğlan Belediyesi Personel LTD ŞTİ'i de imzalar atıldı
YEREL HABERLER Sarıoğlan Belediyesi Personel LTD ŞTİ'i de imzalar ...
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Takımı Başkan Palancıoğlu'nu ziyaret etti
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve ...
Yahyalı’da seyir parkı için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Yahyalı’da seyir parkı için çalışmalar başladı
Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kylee Shook: Uyum dönemim iyi geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Kylee Shook: Uyum ...
Eşini bıçakla yaralayan kocaya 19 yıl hapis
YEREL HABERLER Eşini bıçakla yaralayan kocaya 19 yıl hapis
İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER İyi Partili Kazım Yücel Cırgalan'da vatandaşları ...
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı Başkan Büyüksimitci ilk bin İhracatçı listesine giren firmaları kutladı
YEREL HABERLER İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer ...
Kayseri'de yanan araçların yanında vurulan şahıs hayatını kaybetti Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çapta çalışma başlattı
YEREL HABERLER Kayseri'de yanan araçların yanında vurulan şahıs ...
Başkan Aksoy'dan Azerbaycan'a destek
YEREL HABERLER Başkan Aksoy'dan Azerbaycan'a destek
Kayseri’de ilkokullarda ‘Uygulamalı Hijyen Eğitimi’ verildi Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Çocuklarımızı en büyük değerimiz olarak koruyacağız”
YEREL HABERLER Kayseri’de ilkokullarda ‘Uygulamalı Hijyen Eğitimi’ ...
Büyükşehir'den gökyüzü tutkunlarına "Erciyes astro fotoğrafçılık" hizmeti
YEREL HABERLER Büyükşehir'den gökyüzü tutkunlarına "Erciyes astro ...
Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler Yeniköy ve Hürriyet semtlerinde çalışmalara başlıyor"
YEREL HABERLER Palancıoğlu: "Cuma günü tespit ettik, bugün ekipler ...
Kayseri'de öğrencilere uygulamalı sağlık eğitimi
YEREL HABERLER Kayseri'de öğrencilere uygulamalı sağlık eğitimi
Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
YEREL HABERLER Kocasinan'da hayat tüm canlılar için değerli
Bellona Kayseri’nin Amerikalı transferi sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri’nin Amerikalı transferi sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X