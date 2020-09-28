Kayserispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) SÜPER Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor, Cuma günü deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti.
Hes Kablo Kayserispor, ligin 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki çalışmada futbolcular top kapma, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-09-28 16:40:56
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