Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs gözaltına alındı 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde operasyon düzenlendi

Kayseri'de polis tarafından 68 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 68 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından M.V.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.

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