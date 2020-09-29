Kayserispor 5 gol yedi

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Hes Kablo Kayserispor ligin ilk 3 haftasında kalesinde 5 gol gördü.

Hes Kablo Kayserispor, lige 10’lık Kasımpaşa galibiyeti ile başladı. Kasımpaşa maçından sonra oynadığı 2 maçta SarıKırmızılılar kalesinde 5 gol gördü. Aytemiz Alanyaspor karşısında kalesinde 2 gol gören Kayserispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında ise kalesinde 3 gol gördü.

Sarı Kırmızılılar, 1 gol atıp 5 gol yedeği ilk 3 hafta sonrasında 4 averajlı oldu.

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