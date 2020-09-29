6 bin yıllık Kültepe'de kazı çalışmaları 72 yıldır sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 bin yıllık Kültepe'de kazı çalışmaları 72 yıldır sürüyor

DHA

6 bin yıllık Kültepe'de kazı çalışmaları 72 yıldır sürüyor


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'deki 6 bin yıllık Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri'nde 1948 yılından bu yana kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı Başkanı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Burada hedefimiz ve asıl öğrenmeye çalıştığımız şey, o dönemin bütün organik ve inorganik her türlü malzemesini bulmak ve bunlardan yola çıkarak Kültepe'nin, Kayseri'nin ya da Anadolu'nun bütün yaşantısına ilişkin veri toplamak" dedi.
Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran belgelerin gün ışığına çıkarıldığı Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri, kent merkezine 24 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Hititlerin Anadolu'da kurduğu ilk kentin kalıntısı olan höyük ve onu saran Karum'dan oluşan Kültepe Ören Yeri´nde yönetim binaları, dini yapılar, ev ve dükkan ile atölye kalıntıları yer alıyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ören yerinde kazı ve restorasyon çalışmaları, 1948 yılından bu yana devam ediyor.
'TÜM KALINTILAR BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'
Kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kazı çalışmalarına aynı alanda devam ediyoruz. Arkeolojik kazılar, hızla yapılan çalışmalar değildir. Özellikle bizim dönemlere ilişkin çalışmalarımız yavaş gitmek zorunda oluyor. Bizim hedeflediğimiz şey, eser bulmak değil. Yapı içindeki tüm kalıntılar bizim için önemli. Kazdığımız sarayın içindeki arşiv, varsa herhangi bir kalıntı. O dönemdeki insanların nasıl beslendiğine kadar bütün oradaki en küçük parçaya kadar bunları toplamaya çalışıyoruz. Bu nedenle çalışmalar uzun sürüyor. Aksi halde kazma kürekle girip bir yapıyı ortaya çıkarmak çok kolay. Bizim burada hedefimiz ve asıl öğrenmeye çalıştığımız şey, o dönemin bütün organik ve inorganik her türlü malzemesini bulmak ve bunlardan yola çıkarak Kültepe'nin, Kayseri'nin ya da Anadolu'nun bütün yaşantısına ilişkin veri toplamak" dedi.
'BİZE BUĞDAY TANESİ BİLE DÜNYANIN BİLGİSİNİ VERİYOR'
Kazı çalışmalarını yavaş yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Kulakoğlu, "Biz kemik bulduğumuz zaman onu kemik olarak görmüyoruz. O kemikten yola çıkarak ekonomisini, insanların yaşam biçimini ve dini inançlarına kadar bütün aşamaları kaydetmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde biz bir tahribat yaparız. Bulduğumuz en küçük buğday tanesi bile bize dünyanın bilgisini veriyor. Arkeoloji dalı son yıllarda çok disiplinli bir çalışma yapıyor. Bizim ekibimizde bitki kalıntılarını inceleyen uzmanlar var. Kömür kalıntılarını inceleyen uzmanlar var. Kazı alanında her şeyi inceleyen uzmanlarla iş yapmak zorundayız. Yapmazsak biz kendimize, Türkiye'ye ve insanlığa ihanet etmiş oluruz. Bizim çalışmaları yaparken yavaş olmamızın sebebi budur. Yoksa kazmayı vurur, yapıları ortaya çıkarırsınız" diye konuştu.
'KAZI ÇALIŞMALARI KISA VADEDE BİTECEK GİBİ GÖZÜKMÜYOR'
Kültepe'de 6 bin yıl önce yaşayan kralların sarayında kazı çalışması yürüttüklerini kaydeden Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu, "Kültepe'de bulunan saray dediğimiz yapı çok küçük bir şey değil. Şu an için 70x45 metre civarında. Sadece bir köşesini kazabiliyoruz. Bu kazı çalışması kısa vadede bitecek gibi gözükmüyor. 10-15 yıl gibi bir zaman alır. Eminim ki biz bunu yaparsak Anadolu'da Asurlu tüccarlardan çok daha öncesini, Anadolu'da ne kadar güçlü bir devlet olduğunu ortaya koyabileceğiz" ifadesini kullandı.
'ASURLU TÜCCARLAR ANADOLU'DA YENİ BİR ÇAĞ BAŞLATIYORLAR'
Yıllardır süren çalışmalarda önemli eserler bulduklarını söyleyen Prof. Dr. Kulakoğlu, şunları söyledi:
"Şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda küçük buluntular çok önemli ama bulduklarımıza göre Asurlu tüccarlar Anadolu'ya geldiklerinde yeni bir çağı başlatıyorlar. Anadolu insanı yazı ve bürokrasi ile tanışıyor. Anadolu insanı, dini inanç sistemini değiştiriyor. Şu an Kültepe bölgesinde yaptığımız çalışmalardan öğrendiğimiz Anadolu, ilk kez bu döneme Asurlu tüccarlar sayesinde girmedi. Onlardan 500 yıl kadar daha öncesinde Anadolu'da güçlü krallıklar vardı. Anadolu'da Suriye ve Mezopotamya'daki krallıklarla baş edecek büyüklükte veya güçte krallıklarla doludur. Birleştikleri zaman Suriye ve Mezopotamya'daki krallıklarla baş edecek güce sahip olduklarını söyleyebilirim." 
Öte yandan bu yıl yapılan kazılarda idol (çoktanrılı dinlerde küçük boyutlu tanrı ya da tanrıça heykelciği) bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2020-09-29 10:38:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Genç şahıs aparman boşluğunda kendini asarak intihar etti
YEREL HABERLER Genç şahıs aparman boşluğunda kendini asarak intihar ...
Şaban Çopuroğlu: "Göreve yeni gelen veya devam eden başkanlarımız, bundan sonra sanki yarın seçim varmış gibi çalışması gerekiyor" AK Parti Kayseri İl Başkanlığı'nda 12 ilçenin kongresi tamamlandı
YEREL HABERLER Şaban Çopuroğlu: "Göreve yeni gelen veya devam eden ...
Kayserispor 3 maçta 2 gol attı
YEREL HABERLER Kayserispor 3 maçta 2 gol attı
Kayserispor’da 13 yabancı var
YEREL HABERLER Kayserispor’da 13 yabancı var
Yahyalıspor Kulübü: “Amatör ligler biran önce başlasın”
YEREL HABERLER Yahyalıspor Kulübü: “Amatör ligler biran önce ...
Kayserispor'da Mario Situm ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Mario Situm ile yollar ayrıldı
Silviu Lung milli takımı bıraktı
YEREL HABERLER Silviu Lung milli takımı bıraktı
Kayserispor 5 gol yedi
YEREL HABERLER Kayserispor 5 gol yedi
Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs gözaltına alındı 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde operasyon düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs ...
Kayseri Emar Grup FK, TFF’ye oynamak istediğini bildirdi
YEREL HABERLER Kayseri Emar Grup FK, TFF’ye oynamak istediğini ...
İsmail Emrah Karayel doktor unvanını aldı
YEREL HABERLER İsmail Emrah Karayel doktor unvanını aldı
Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi JAK kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes Dağı'na tırmanış yaparken yaralanan 4 kişiyi ...
Talasgücü oynamak istiyor
YEREL HABERLER Talasgücü oynamak istiyor
Kayserispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kayserispor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü ...
Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Erciyes Kamp Merkezi'ni inceledi
YEREL HABERLER Gençlik ve Spor İl Müdürü Kabakçı Erciyes Kamp ...
Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK ...
Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK timi kurtardı
YEREL HABERLER Erciyes'te zirve tırmanışında yaralanan dağcıyı JAK ...
Yeşilhisar'da salgın dönemi tedbirleri ile okullar eğitim öğretime hazır
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da salgın dönemi tedbirleri ile okullar ...
Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde çalışmalar ...
KAYÜ’de tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik açıdan aynı standartta olacak
YEREL HABERLER KAYÜ’de tüm birimlerinde uzaktan öğretim teknik ...
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
YEREL HABERLER Kayseri'de kuzenlerin 'kız kaçırma' kavgası: 1 ölü
Amca çocuklarından kanlı infaz Araçla kovaladılar, çarptılar, pompalı tüfekle öldürdüler
YEREL HABERLER Amca çocuklarından kanlı infaz Araçla kovaladılar, ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X