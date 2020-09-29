Atlı polislerden maske ve sosyal mesafe denetimi



Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de atlı polis birlikleri, kent merkezinde sosyal mesafe ve maske denetimlerine katıldı.

Kayseri'de koronavirüs tedbirleri kapsamında yaya, motorlu ve araçlı polislerin denetimlerinin ardından şimdi de atlı polisler maske ve sosyal mesafe denetimlerine katıldı. 11.00-17.00 saatleri arası yapılan denetimlerde atlı polisler, Cumhuriyet Meydanı ve Mimarsinan Parkı´nda devriye görevi yaptı. Vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyaran atlı polisler, aynı zamanda ilgi odağı da oldu. Karşılarında atlı polisleri gören vatandaşlar cep telefonları ile video ve fotoğraf çekti.

Atlı polislerin haftada 4 gün Kayseri kent merkezinde ve Talas ilçesinde yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerinde görev alacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-İlyas KAPLAN

2020-09-29 15:12:23



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