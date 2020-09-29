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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükkılıç’a ‘İtfaiye Haftası’ ziyareti

İHA

Büyükkılıç’a ‘İtfaiye Haftası’ ziyareti

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Ziyarette İtfaiye Teşkilatının çok önemli hizmetler verdiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bizim için stratejik yapı olan itfaiyemiz olmazsa olmazımız” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ı İtfaiye Haftası dolayısıyla ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Başkan Büyükkılıç’a haftanın anlamına istinaden itfaiye flaması ile yangın söndürme cihazı hediye etti.
Daire Başkanı Kızılkan ve teşkilat mensupları ile bir süre görüşen ve İtfaiye Haftası’nı tebrik eden Başkan Büyükkılıç, itfaiyenin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bizim için stratejik yapı olan itfaiyemiz olmazsa olmazımız. Her şeyden önce burada kardeşimizin fedakarca yaptığı çalışmaları görüyoruz, biliyoruz. Canlarını ortaya koymak suretiyle nerede bir sıkıntı olsa orada kendilerini buluyorlar. O sıkıntıyı gidermeye gayret ediyorlar. Yakın zamanda hatırlanacağı üzere Elazığ’da ve Malatya’da olan depremde ekibimiz oralarda fedakarca çalışmalar yaptı. Değerli bakanlarımızda ziyaretleri sırasında takdirlerini beyan ettiler. Çok şükür Kayserimize yakışan şekilde daha nice yıllara diyoruz. Haftanızı tebrik ediyoruz. Kardeşlerimize kazasız, belasız sağlıklı günler diliyoruz”
Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin çok başarılı olduğunu da dile getirerek, teşkilatın çok önemli hizmetler verdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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