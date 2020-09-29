Kayserisporlu Pedro Henrique'den insanlık dersi

Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sokakta çöp konteynırından yiyecek arayan anne ile çocuğuna yardım eli uzattı.

Kayserispor'un başarılı oyuncusu Pedro Henrique, saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da isminden söz ettiriyor. Oynadığı futbol ve attığı goller ile Kayserispor taraftarının gönlüne taht kuran Henrique, Kayseri sokaklarında adeta insanlık dersi verdi.

Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken, çöp konteynırı yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım elini uzattı. Pedro Henrique, aracını kenara çekip yiyecek malzemelerinin olduğu poşeti anne ve çocuğuna götürdü. Elleriyle poşetin içerisindeki yiyecekleri çıkarıp anne ile çocuğuna veren tecrübeli futbolcu, ardından aracına binerek evine gitti.

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