Koronavirüs tedavisi gören kadından sağlık çalışanlarına teşekkür mektubu



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Devlet Hastanesi´nde koronavirüs tedavisi gören İclal M.Ö. (73), sağlık çalışanlarına mektup yazarak teşekkür etti. Son testi negatif çıkan İclal M.Ö'nün yakın zamanda taburcu edileceği bildirildi.

Kentte yaşayan İclal M.Ö, geçen hafta yüksek ateş ve öksürük şikayeti üzerine ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan İclal M.Ö., tedaviye alındı. Hastanede tedavisi süren İclal M.Ö., sağlık çalışanlarına hitaben teşekkür mektubu yazdı. İclal M.Ö., mektubu odasına gelen hemşire Gülşah Küsmez Han'a vererek, "Taburcu edilirken verecektim ama bu hastalıktan sonumuzun ne olacağı belli değil" deyip, hastane yönetimine ulaştırmasını istedi.

İclal M.Ö.'nün yazdığı mektupta, "Tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Sayenizde kısa sürede iyileştim. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hastane personeline de teşekkürler. Yemeklerden de çok memnun kaldım. İnsan ancak böyle güzel yemekleri evinde yiyebilir. Haklarını helal etsinler. Devlet hastanesinin her tespiti doğru, ben burada iyileştim teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

Son testi negatif çıkan İclal M.Ö.'nün yakın zamanda taburcu edileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Ahmet KORKMAZER

2020-09-29 15:35:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.