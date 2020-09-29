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Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binası çevresindeki çalışmaları yerinde denetledi

İHA

Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binası çevresindeki çalışmaları yerinde denetledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentteki dayanışma örneklerine bir yenisini daha ekleyerek, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü hizmet binasının etrafında Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen asfaltlama ve çevre düzenleme çalışmalarını denetledi. Başkan Büyükkılıç, “Kamu kurumları ile yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneğinin sergilendiği şehir Kayseri’dir” dedi.
Belediye hizmetlerinde her zaman öncü olan ve bu hizmetlerde daima birlik ve beraberliğin altını çizerek çalışmalar ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi, Başkan Büyükkılıç’ın talimatlarıyla kamu kurumları ile yerel yönetimlerin dayanışmasına örnek olacak hamlelerle çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü otoparkında çevre düzenlemesi yapan ekipler, şimdi de otoparkta asfalt çalışmaları gerçekleştiriyor. Şehrin daha da gelişmesi içi yapılan hizmetlerin her birini tek tek yakından takip eden Başkan Büyükkılıç, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün otoparkında yapılan asfalt çalışmalarını hem denetledi hem de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü’nün asfalt çalışmalarını ve çevre düzenlemesinin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğümüz faaliyete geçme aşamasında. Daha öncede değerli müdürümüzün talepleri doğrultusunda çevre düzenlemesi ve otopark yapımı konusunda istekleri olmuştu. Bizlerde kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin dayanışmasının en güzel örneklerini sergileyen şehir olarak, yardımcı olacağımızı ifade etmiştik. Sözümüzde durduk, yapıyoruz. 3 bin metrekarelik alanı otopark olarak düzenliyoruz. Gerekli çalışmalarını yapıyoruz. İnşallah şehrimize, bölgemize çok güzel hizmetlere vesile olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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