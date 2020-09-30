TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden ekip Ekinci’yi ziyaret etti

Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST’te Kayseri’yi temsil eden Sümer Fen Lisesi öğrencileri, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi ziyaret etti.

Gaziantep’te yapılan TEKNOFEST yarışmasında Liseler Arası İnsansız Hava Araçları yarışmasında Sümer Fen Lisesi, Kayseri’yi temsil etti. Kayseri’yi temsil eden ekip, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’yi makamında ziyaret etti.

Yarışmada Kayseri’yi başarı ile temsil eden Sümer Fen Lisesi ekibi, insansız ava aracı projesi hakkında İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci’ye bilgi verdi.

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