Aziz Behich, Kayserispor'da

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Kayserispor, Mediol Başakşehir’den sol bek Aziz Behich ile 1 yıllığına anlaştı.

Kayserispor, kadrosuna takviye yapmaya devam ediyor. Sarıkırmızılılar Manuel Fernandes’in ardından Aziz Behich’i de renklerine bağladı. Başakşehir’de forma şansı bulamayan 30 yaşındaki sol bek, 1 yıllığına kiralık olarak sarıkırmızılı formayı giyecek.

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