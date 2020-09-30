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Başkan Çolakbayrakdar: “Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” Kocasinan’dan ulaşım hamlesi

İHA

Başkan Çolakbayrakdar: “Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz” Kocasinan’dan ulaşım hamlesi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Bulvarı ile Yeşil Mahalle’nin trafiğini rahatlatacak olan ulaşım aksını ile bölgede yapılan yenileme çalışmalarını kontrol etti. Bölgeye daha konforlu ve daha geniş bir yol kazandıracaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı adım adım güzelleştirdiklerini vurgulayarak, “Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz” dedi.
Çevre düzenleme, park ve yeşil alan çalışmalarıyla Kocasinan’ın çehresini baştan aşağı değiştirerek, daha yaşanabilir mekanlar sunmak için projelere hız veren Başkan Çolakbayrakdar, bu çerçevede Erkilet Bulvarı ile Yeşil Mahalle’de yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ulaşıma yeni bir soluk kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri’de trafiği rahatlatmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı.
Yenilenen Kocasinan’ı ihtiyaçlar doğrultusunda adım adım yeniden şekillendirdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yeşil Mahalle’de hem Erkilet Bulvarı üzerinde güzelleştirme çalışmamız hem de buradan başlayarak kademe kademe mahallenin içerisine doğru devam edecek çalışmalarımız, tüm hızıyla sürüyor. Adım adım Kocasinan’ımızın her bir köşesini güzelleştirmeye devam ediyoruz. Burada yaptığımız istinat çalışmasıyla birlikte ihtiyaç olan ara yol çalışmasını da tamamlayarak, hem Yeşil Mahalle hem de Erkilet Bulvarı’nın trafiğini rahatlatacak olan yol aksını şehrimize ve Kocasinan’ımıza kazandırmış olacağız. Yapılan her çalışmanın neticesinde vatandaşlarımızın yaşayacağı huzurlu ve konforlu mekanı ortaya çıkarmanın çabası ve gayreti içerisindeyiz. Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde gerek kırsal gerekse merkezdeki mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Hedeflerimize doğru emin adımlarla yürüyoruz. Yapılan çalışmaların kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar tamamlandığında herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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