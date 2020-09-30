Erciyes'in zirvesine kar yağdı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

Erciyes Dağı'na gece saatlerinde kar yağdı. Kar yağışı ile birlikte Erciyes Kayak Merkezi'nin de bulunduğu dağın zirvesi beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezi'ni işleten Kayseri Erciyes A.Ş.'nin sosyal medya hesabından, kar yağışını gösteren fotoğraflar paylaşıldı. Paylaşımda, "Sezonun ilk karı Erciyes'in zirvesinde göründü" ifadeleri yer aldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü´nden alınan bilgilere göre, bugün en yüksek hava sıcaklığının 24, en düşük hava sıcaklığının ise 9 derece olduğu belirtilirken, yarın ise kentte sağanak yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2020-09-30 13:22:08



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