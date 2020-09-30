Kayseri'de El-Nusra üyesi Suriyeli 3 kardeşe hapis cezası



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ'de, terör örgütü El-Nusra soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Suriye uyruklu 3 kardeş, 4'er yıl ile 6'şar yıl 3'er ay arasında değişen hapis cezaları verilerek, tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 Temmuz´da, Kocasinan ilçesinde terör örgütü El-Nusra'ya yönelik düzenlenen operasyonda Suriyeli Abdurrahman E., Hassan E. ve Abdulhalık E., gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kardeş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Suriyeli kardeşler hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu kardeşler hazır bulundu. Duruşmadaki savunmasında Abdulhalık E., "Silah aldığım ve örgüt içinde yer aldığım için çok pişmanım" dedi.

Abdurrahman E. ve Hassan E. ise örgüt içinde bulunmadıklarını öne sürüp, savaştan kaçarak, Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdurrahman E. ve Hassan E.'yı 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Abdulhalık E. hakkında ise etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası kararı verildi. Heyet, 3 kardeşin cezaevinde kaldıkları süre ile Yargıtay sürecini göz önünde bulundurarak, tahliyelerine hükmetti. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2020-09-30 13:35:42



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