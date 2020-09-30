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Kayseri’de özel kurs sahiplerine korona virüs tedbirleri anlatıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Kurallara riayet ettiğimiz takdirde bu yayılımın önüne geçebiliriz” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Maskesiz kesinlikle ders işlenmemesi gerekiyor”

İHA

Kayseri’de özel kurs sahiplerine korona virüs tedbirleri anlatıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Kurallara riayet ettiğimiz takdirde bu yayılımın önüne geçebiliriz” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Maskesiz kesinlikle ders işlenmemesi gerekiyor”

Kayseri’de hizmet veren özel kursların yöneticilerine yönelik korona virüs tedbirleri kapsamında toplantı düzenlendi.
Melikgazi Rehberlik Araştırma Merkezi Konferans Salonu’nda Vali Yarcımısı Nail Anlar başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci katıldı. Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Biliyorsunuz ki; pandemi süreci ilimizde belirli bir şekilde devam ediyor. Bu sürecin yönetiminde Sağlık Bakanlığımızın yayınlamış olduğu çalışma mevzuatı var. O mevzuata uygun bir şekilde herkesin bu kurallara uymasını istiyoruz. Bizim filyasyon çalışmalarımızda özellikle okullar ile ilgili yeni bir format geliştirdik. Eğer temaslı olan evden bu kurslara giden veya okula giden sınıflarda birisi var ise mutlaka onlardan numune alıyoruz. Eğer numune pozitif çıkacak olur ise o sınıfı izolasyona alıyoruz. Öğretmenden de numune alıyoruz. Eğer öğretmen pozitif çıkacak olur ise bu sefer öğretmenler odasına geçiyoruz. Bizim çalışmalarımız adım adım bu şekilde gidiyor. Dolayısıyla kurallara riayet ettiğimiz takdirde bu yayılımın önüne geçebiliriz. Yoksa virüsün önüne geçebilmek için daha tedbirli olmalıyız, tedbiri elden bırakmamalıyız. Özellikle maskelerimiz burun üstü olacak. 1.5 metreden yakın, 15 dakikadan fazla maskesiz şekilde bulunmamalıyız. Özelikle şu konuya dikkat çekmek istiyorum. Bizim çocuklarımız süper taşıyıcı. Bunlar asemptomatik geçiriyor. Hiçbir şikayeti olmadan bu virüsü alıp geçirebiliyorlar. Sonra evde olan bir yatalak yaşlı bir hastaya nereden bulaştığına bakıyoruz ki, çocuk pozitif. Bu defalarca karşılaştığımız bir durumdur. Bunun için çocukların rahatsız olup olmadığını bakmadan mutlaka kurallara uygun bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Her ne kadar oturma düzenlerini sağlamış olsak da, her ne kadar maske ile sınıf içerisinde durmalarını sağlamış olsak da teneffüs aralarında da buna riayet etmek ve öğrencilerin yakınlaşmalarını da kısmen engellememiz gerekiyor. Kurallara uyulduğu takdirde çok büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ancak yoğunlaşma tespit ettiğimiz takdirde ise gereken her türlü işlem filyasyon ekiplerimiz tarafından yapılacağının bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci ise, “Arkadaşlarımızdan hassasiyet ile istediğimiz, mevzuat neyi gerektiriyorsa bu mevzuat çerçevesinde ve ilgili kanunlar çerçevesinde hareket etmelerini arzu ediyoruz. Özel günler geçirdiğimiz için hepimiz Sağlık Bakanlığı’nın, bilim kurulunun ve sağlık müdürlüğümüzün tavsiye ve önerilerine de azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Bugün için normal kanun ve yönetmelikler dışında aynı zamanda çocuklarımızın ve toplumun sağlığını düşündüğümüzde özellikle toplu bulunan yerlerde bu salgının hızlı bir şekilde yol aldığını gözlemlediğimiz için bu kurallar çok daha önem arz ediyor. Kurslarımızda bizim toplu bulunan yerlerdir. Her türlü temizlik ve hijyen koşullarına kurslarımızın uyması gerekiyor. Çocuklarımızın ders esnasında kesinlikle aralarındaki mesafeye dikkat etmesi gerekiyor. Maskesiz kesinlikle ders işlenmemesi gerekiyor. Kurslarımızda maske konusu çok çok önemlidir. Yine aynı şekilde okulların kapalı olmasından kaynaklı olarak öğrenci velilerinin kurslara özel bir ilgi gösterdiklerini biz gözlemliyoruz. Bu özel ilgi neticesinde kurslarımızda öğrenci sayılarının normal yasal çerçevenin dışına kesinlikle çıkmaması önem arz ediyor. Biz yapacağımız denetlemelerde herhangi bir kayıt olmayan öğrencinin kursta bulunması durumunda kesinlikle yasal işlem yaparız, yapmak zorundayız. Bir eğitim öğretim hizmeti yönetiyoruz, bir ticari faaliyet içerisindeyiz ama hassasiyetle toplum sağlığına katkıda bulunmamız gerekiyor. Önlemlerimizi en üst düzeyde almamız gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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