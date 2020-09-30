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Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda 1 tutuklama

İHA

Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda 1 tutuklama

Kayseri'de polis tarafından 68 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda, sosyal medya hesabından PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 68 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde PKK/KCK, PYD/YPG terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda sosyal medya hesabı üzerinden PKK/KCK terör örgütünü destekleyici ve övücü şekilde propagandasını yaptığı tespit edilen M.V. yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından M.V.'nin evinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel dokümana ve dijital materyale el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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