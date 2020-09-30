Başkan Büyükkılıç'tan 'tablet' açıklaması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, uzaktan eğitim gören öğrencilere yönelik başlattıkları kampanyada, tabletlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı.

Başkan Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde merkez ilçe belediyelerinin de desteğiyle 10 bin tableti ihtiyaç sahibi öğrenciler için almayı kararlaştırdıklarını hatırlatarak, Kayseri Şeker Fabrikası’nın da 1000 tablet desteği vermesiyle sayının 11 bine ulaştığını kaydetti.

Konunun kamuoyunda duyulmasının ardından dağıtımın İl Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla yapılacağının belirtilmesine karşın belediyelere yoğun bir şekilde başvuru ve talep yapıldığını belirten Başkan Büyükkılıç, şunları dile getirdi:

“Uzaktan eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyor, dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi yavrularımızın yanında yer alıyoruz. Valiliğimiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz de eğitim konusunda çok titiz davranıyor. İhtiyaç sahibi yavrularımızı en doğru belirleyecek yer İl Milli Eğitim Müdürlüğü’dür. Tablet desteğinin amacına ulaşması açısından dağıtım işini İl Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün yapacağının bilinmesi önem taşımaktadır. En büyük gücümüzün yavrularımız olduğunu biliyoruz. Tüm öğrencilerimizi gönülden selamlıyor, başarılar diliyorum.”

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