Başkanlardan MHP, CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile birlikte MHP İl Başkanı Serkan Tok, CHP İl Başkanı Ümit Özer ve İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman'ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretleri sırasında, “Bu şehir için, bu şehrin 16 ilçesi için ne yapılması gerekiyorsa el ele vererek yapmak için gayret gösteriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, beraberindeki Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte ilk olarak Cumhur ittifakı ortağı MHP İl Başkanı Serkan Tok’u ziyaret etti.

Konuşmasına kongreden güven tazeleyerek yeniden seçilen Serkan Tok’u tebrik ederek başlayan ve birlik ve beraberlik duygusunun önemine işaret ederek başlayan Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve dayanışmamızı bozmasın. Gerçekten her geçen gün buna çok daha ihtiyaç olduğunu gözlemliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın en büyük destekçisi Sayın Devlet Bahçeli’nin el ele kola kola dayanışma içerisinde birlikte olmaları hepimizi gururlandırıyor. Onlar birlik olunca buradaki birliktelik daha da güçlü oluyor. Amacımız hepimizin şehrimize, ilçelerimize, ülkemize bizleri seven güvenen seçen kardeşlerimize layık olacak şekilde çalışmalar yapmak. Sizlerin de kongreleri nezih bir ortamda birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde hep takip ettik, hem de bulunduk. Takdir ettik. Allah razı olsun Cenabı Allah mahcup etmesin” dedi.



“İYİ Kİ VARSINIZ BAŞKANIM”

MHP İl Başkanı Serkan Tok ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Kayseri’ye yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyesi nezdinde burada bulunmanızdan dolayı şahsım ve partim adına büyük onur duydum. Sizlerle zaten yıllar içerisinde hem tanışıklığımız var, hem dostluğumuz, hem de abi kardeşlik ilişkimizle beraber teşkilat ilişkimiz de bu iki buçuk yıl içerisinde gelişti. Bu iki buçuk yıl içerisindeki İl Başkanlığım döneminde Kayseri’de 17 belediye başkanından da Allah razı olsun diyorum. Başında da Büyükşehir Belediye Başkanımızı kutluyorum. Çünkü biz birer hizmet makamıyız. Hizmet etmek için bu görevlerde oturuyoruz. Hizmet etmenin belirli şartları oluyor. Bu şartlar gönülden oluyor. Bu yönde belediyecilik noktasında da belediye başkanımızı ve sizleri tebrik ediyorum” dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın hemşehrilerine sürekli söylediği “İyi ki varsınız” cümlesini hatırlatan ve “Ben de sizlere ‘İyi ki varsınız’ diyorum” ifadesini kullanan Tok, şehre hizmet noktasında birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceklerini anlattı.

Başkan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi’ne geçti. İl Başkanı Ümit Özer tarafından parti il binasının önünde karşılanan Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Kayseri’de her zaman uyum kültürünün ön planda olduğuna dikkat çektiler. CHP İl Başkanı Ümit Özer de Başkan Büyükkılıç ve beraberindekilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç ve beraberindekiler İYİ Parti İl Başkanı Sebati Atamanı da ziyaret etti. Parti il binasının önünde İl Başkanı Ataman tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, ziyarette yaptığı konuşmada, “Seçilenlerin hepsi bu şehrin milletvekili ya da belediye başkanı. Kayserimizde tabi ki, siyasi farklılarımız olacak. Yeter ki art niyet olmasın. Yeter ki yol gösterici yaklaşım sergilensin. Şehre katkı sağlayacak hiçbir şeyden biz rahatsız olmayız. Kimsede rahatsız olmamalı. Hep beraber daha iyiye, daha güzele gideceğiz. Şehrimize katkı sağlayacak yaklaşıma hepimizin ihtiyacı var” dedi.

İYİ Parti İl Başkanı Sebati Ataman ise Başkan Büyükkılıç ve 3 ilçe belediye başkanın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

Parti ziyaretlerinde MHP, CHP ve İyi Parti’nin bazı yöneticileri de hazır bulundu.

