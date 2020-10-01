Başkan Cabbar: “Develimize galericiler sitesi hayırlı olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Cabbar: “Develimize galericiler sitesi hayırlı olsun”

İHA

Başkan Cabbar: “Develimize galericiler sitesi hayırlı olsun”

Develi Belediyesi’nin ilçedeki araç ve yaya trafiğini rahatlatacak projelerinden biri olan Galericiler Sitesinin hayata geçirilmesi için ilk adım atıldı.
Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mehmet Somuncu ve ilçemizin galerici esnafı ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamında ziyaret etti.
Galericiler Sitesi için ilk adımın atıldığını belirten Başkan Mehmet Cabbar, “İlçemizde galerici esnafımızın taleplerini karşılayacak ve sorunlarını giderecek olan galericiler sitesinin hayata geçirilmesi için ilk adımı atmış bulunuyoruz. Esnaf kardeşlerimizin kurmuş oldukları kooperatife galericiler sitesi olması için çevre yolu üzerinde alan belirlendi Develimizin sorunlarıyla yakından ilgilenerek bizleri her türlü desteği sağlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşerimiz Memduh Büyükkılıç Başkanımız da mağduriyetlerin giderilmesi için her türlü desteği vereceklerini belirttiler. Galerici esnaf kardeşlerimizle başlattığımız bu çalışmanın en kısa sürede nihayet bulmasını ve hayırlısıyla tamamlanmasını diliyor, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı hemşehrimiz Memduh Büyükkılıç’a çok teşekkür ediyorum“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayserispor, transfer yapabilmek için 20 milyon TL borç ödedi
YEREL HABERLER Kayserispor, transfer yapabilmek için 20 milyon TL ...
Kayseri'de konaklama tesislerinde 'HES' kodu zorunluluğu getirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de konaklama tesislerinde 'HES' kodu ...
Başkanlardan MHP, CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
YEREL HABERLER Başkanlardan MHP, CHP ve İYİ Parti'ye ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan 'tablet' açıklaması
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'tan 'tablet' açıklaması
Şampiyon Taekwondocular Kabakçı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Şampiyon Taekwondocular Kabakçı’yı ziyaret etti
Doğan Alemdar ve Adem Doğan U19 milli takımın aday kadrosuna davet edildi
YEREL HABERLER Doğan Alemdar ve Adem Doğan U19 milli takımın aday ...
Başkan Özdoğan, “Derdimiz ilçemize hizmet etmek”
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan, “Derdimiz ilçemize hizmet etmek”
Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan tespit edildi
YEREL HABERLER Karantina ihlali, adliye girişinde HES kodundan ...
“Karantinaya tek başına girmek anksiyeteye yol açabilir” Uzmanı karantinanın psikolojik etkileri ile ilgili uyardı
YEREL HABERLER “Karantinaya tek başına girmek anksiyeteye yol ...
Kayserispor'da Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor  
YEREL HABERLER Kayserispor'da Ankaragücü hazırlıkları devam ediyor  
En güvenilir ürünler Kayseri Şeker'den Kayseri Şeker'e TSE 'Covid-19 en güvenli üretim belgesi
YEREL HABERLER En güvenilir ürünler Kayseri Şeker'den Kayseri ...
Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımının yeni sponsoru Sedat Kılınç İnşaat oldu Sedat Kılınç İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Kılınç: “Yabancılar yerine kendi çocuklarımıza sahip çıkalım”
YEREL HABERLER Kayseri Gençlerbirliği Bayan Futbol Takımının yeni ...
Danışmend Gazi Mahallesi yağmur suyu taşkınlarından kurtuldu
YEREL HABERLER Danışmend Gazi Mahallesi yağmur suyu taşkınlarından ...
Avukat Emir Akpınar: “İcra daireleri sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmeli”
YEREL HABERLER Avukat Emir Akpınar: “İcra daireleri sorumluluk ve ...
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama
YEREL HABERLER Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama
Babasının aracını kaçıran genç, polis aracına çarpınca yakalandı
YEREL HABERLER Babasının aracını kaçıran genç, polis aracına ...
Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri’yi çektikleri kliplerle tanıtıyor Solist Nuri Savruk: “Her bir eserimizde artan trend talebi ile karşılaştık”
YEREL HABERLER Müzik grubu kuran iş adamları Kayseri’yi çektikleri ...
Başkan Bağlamış: "Kırmızı et üreticilerinin sesine daha fazla kulak tıkamamak lazım"
YEREL HABERLER Başkan Bağlamış: "Kırmızı et üreticilerinin sesine ...
Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 7 bloktan oluşan 622 daire ve 55 işyerinin yapımı tamamlandı Kayseri Büyüşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Sözümüzde durduk, proje tamamlandı"
YEREL HABERLER Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 7 bloktan oluşan ...
Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs tutuklandı 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümü öncesinde düzenlenen operasyonda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Kayseri'de sosyal medyada terör örgütünü öven şahıs ...
Erciyes'e sezonun ilk kar yağışı düştü
YEREL HABERLER Erciyes'e sezonun ilk kar yağışı düştü
Ankaragücü-Kayserispor maçını Bahattin Şimşek yönetecek
YEREL HABERLER Ankaragücü-Kayserispor maçını Bahattin Şimşek ...
Kayseri’de özel kurs sahiplerine korona virüs tedbirleri anlatıldı İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli: “Kurallara riayet ettiğimiz takdirde bu yayılımın önüne geçebiliriz” İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci: “Maskesiz kesinlikle ders işlenmemesi gerekiyor”
YEREL HABERLER Kayseri’de özel kurs sahiplerine korona virüs ...
Kayseri'de El-Nusra üyesi Suriyeli 3 kardeşe hapis cezası
YEREL HABERLER Kayseri'de El-Nusra üyesi Suriyeli 3 kardeşe hapis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X