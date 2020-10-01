Hacılar’da arsa satışı yatırıma dönüşecek

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 21 adet arsa, 2886 sayılı devlet ihale kanununa istinaden açık artırma usulü ile satıldı. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yoğun katılımla gerçekleşen ihalede elde edilen gelirin Hacılar’a yatırım ve hizmet olarak kullanılacağını söyledi.

Kazandırılan projelerle Hacılar’ın adeta çehresi değişiyor. Gelişen ve güzelleşen ilçe, yatırımcıları cezbediyor. Bu manada Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen arsa satış ihalesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Belediye Encümeni’nin gerçekleştirdiği ihaleye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti.

Akdam, Erciyes, Karpuzsekisi ve Melikgazi Altınoluk Mahallerinde bulunan 23 arsanın satışı için düzenlenen ve 128 dosyanın alındığı ihalede tüm pandemi tedbirleri uygulandı. Başkan Özdoğan ihalenin sonunda 21 arsanın satıldığını 2 arsanın ise pazarlığa bırakıldığını söyledi. Özdoğan, ihalenin Hacılara hayırlı olması temennisinde bulunarak katılımcılara teşekkür etti.

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