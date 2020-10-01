Rektör Çalış’dan ERÜ Kampüsünde Covid-19 Denetimi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Koronavirüs (covid19) tedbirleri kapsamında üniversite kampüsünde denetim gerçekleştirdi.
Ülke genelinde uygulanan covid19 denetimleri kapsamında ERÜ kampüsü içerisindeki fakülteler ve faaliyet gösteren işletmeler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından denetlendi. Kampüs içerisindeki restoran, kantin, market gibi tüm işletmeleri tek tek denetleyen, Rektör Çalış, yaptığı açıklamada işletmeciler ve vatandaşlar tarafından kuralla dikkat edildiğini söyledi.
Rektör Çalış, “Kampüsümüz içerisinde denetimlerimize devam ediliyor. Artık vatandaşlarımız ve işletmecilerimiz bu süreç hakkında bilinçlendiler. İnşallah bu bilinçlenme ile en kısa zamanda pandemi sürecinin sona ereceğine inanıyoruz ” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.