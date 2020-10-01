Kayseri'de 3 kez maske ihlali yapan esnaf, pazar yerine alınmayacak



Yasin DALKILIÇ-Şeref KAHRAMAN/KAYSERİ, (DHA) KAYSERİ Valisi Şehmus Günaydın, salgında en önemli risk kaynaklarından birinin pazar yerleri olduğunu belirterek, "İlçe Hıfzıssıhha Kurullarımız bu konuda kararlar aldı. Üçüncü maske ihlalinde pazarcı arkadaşımız hakkında süresiz pazara alınmama kararı alındı" dedi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte gerçekleştirilen koronavirüs denetimine katıldı. Denetim öncesi açıklamada bulunan Vali Günaydın, geçen hafta 'Kayseri için koronavirüs riski devam ediyor' dediğini hatırlatarak, "Bizim bu riski ortadan kaldırmak için daha fazla çalışmamız, daha fazla gayret göstermemiz, maske, mesafe, temizlik kurallarına hassasiyetle uymamız gerektiğini vurgulamıştık. Sağlık müdürlüklerimizin ortaya koyduğu raporlar doğrultusunda istemeyerek de olsa bazı işletmecilerimize 15 gün faaliyetlerine ara verme kararı vermiştik. Yarın 15 günlük süre doluyor. Biz dün yine sahadaydık. Vatandaşlarımızın önemli kısmı maske takmaya özen gösteriyor. Maalesef bazı işletmelerimizde kurallara uyulmadığını tespit ediyoruz, cezai işlemler yapıyoruz. Bu cezai işlemlerin iki türlüsü var, birincisi idari para cezası, ikincisi ihlal yapanlara savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Bunların hapis cezası türüne göre 2 aydan 1 yıl, 3 aydan 2 yıla kadar oluyor" dedi.

'BİR KISMININ MASKE TAKMADIĞINI TESPİT ETTİK'

Vali Günaydın, salgında en önemli risk kaynaklarından birinin pazar yerleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, pazarcılarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir. Maalesef geçen hafta yaptığımız çalışmalarda pazarcı esnafının bir kısmının maske takmadığını tespit ettik. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarımız bu konuda kararlar aldı. Bundan sonra, pazarlarda maske takmadığı tespit edilen pazarcı esnafı birinci seferde bir kere, ikinci maske takmama ihlalinde 3 hafta, üçüncü maske ihlalinde de süresiz pazara alınmama kararı alındı. Hepimizin kurallara uymasını bekliyoruz."

Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyardı.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Şeref KAHRAMAN

2020-10-01 13:21:15



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