Kayserispor, Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı 

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kondisyon ve ter idmanı gerçekleştirdi. Çalışma yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Sarı-kırmızılılar bugün karayolu ile Ankara'ya hareket edecek. Sakatlıkları devam eden Pedro Henrique, İlhan Depe ve Nurettin Korkmaz kafilede yer almadı. DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-01 15:07:04



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