DEAŞ üyesi sanığa 6 yıl 3 ay ceza

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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Muhammed V. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu, belirlenen yabancı uyruklu Muhammed V.'nin tutuksuz yargılandığı davanın karar duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Savunma yapan Muhammed V. beraatını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti 'terör örgütü üyesi olma' suçundan Muhammed V.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Yargıtay süreci göz önünde bulundurularak sanık tahliye edildi.

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