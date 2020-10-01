ERÜ’de Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii’nin Temeli Atıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kampüsü içerisine yapımını hayırsever Sanık Ailesi’nin üstlendiği 650 kişilik Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii’nin temel atma töreni gerçekleştirildi.

ERÜ Kampüsü inşaat alanında düzenlenen temel atma törenine; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu ile Hayırsever Sanık Ailesi katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven, yapılacak cami hakkında bilgiler verdi. Müftü Güven, "Rektörümüzle defalarca görüştük, üniversitemizde bir camiye daha ihtiyaç var. Hatta ikinci bir camiye bile ihtiyaç var. Özellikle burada lojmanların bulunduğu bölgede lojmanlarda oturan öğretim üyesi hocalarımız, aileleri, çocukları camiye gidip gelme hususunda kampusun dışarısına çıkarak biraz daha uzağa gidip geliyorlardı. Diğer taraftan Cuma günleri öğrencilerimizin ve öğretim görevlilerimizin cuma namazı kılacakları yer üniversitemizdeki camimiz yeterli gelmiyordu. Bu yüzden bir cami yapalım diye düşündük. Bu süreç içerisinde Bayram Sanık amcamız bir cami yaptırmak istediğini bizlere bildirdi. Melikgazi belediye başkanımıza hususu teklif ettik. O da sağ olsun, kabul ettiler. Şimdi dörtlü protokol ile bu cami inşa ediliyor. Yani hayırseverimiz, Bayram Sanık amca ve evlatları, İl Müftülüğü, Melikgazi Belediyemiz ve aynı zamanda üniversite rektörlüğümüz. Bu yeri tahsis ettiği için rektörümüze de teşekkür etmek istiyorum. En kısa zamanda burada bir camimizi inşa edeceğiz" dedi. Hayırsever Sanık Ailesi adına konuşan İbrahim Sanık da yapılacak cami inşaatında emeği geçenlere teşekkür etti. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da konuşmasında belediyeler olarak hayırsever ile güzel hayır işleri yapıldığını söyledi. Başkan Palancıoğlu, “Bugün güzel bir hayra hep birlikte şahitlik ediyoruz. Belediyeler olarak Kayseri'de gerçekten hayırseverlerle güzel hayırları hayata geçiriyoruz. Allah hayırlısını nasip etsin, burada hayırlı ibadetler yapmayı nasip etsin. Ama şunu gördük, sağlık her şeyin başı. Sağlık olmazsa ibadet dahi yapamıyoruz, camilerimiz zamanında kapandı. Öncelikle Allah sağlığımızı ülkemize ve dünyaya nasip etsin. Burada güzel bir eser ortaya çıkacak. Talas bölgesinde yaklaşık 13 caminin yapılmasına vesile olduk, hayırseverlerimizle belediye olarak. Şuanda Melikgazi'de 6 tane caminin inşaatı devam ediyor. Bunların içerisinde mimari olarak en çok hoşumuza giden, en güzel camilerden birisi olacak inşallah. Gelecek sene bu zamanlar inşallah açılışını yapacağız. Ben de Erciyes Üniversitesi'nde 16 sene akademisyen olarak görev yaptım. Dolayısıyla dönüp dolaşıp geleceğimiz yer üniversite olduğu için camiyi yaptıralım, başımız dik olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. Törenin son konuşmacısı ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında hayırsever Sanık Ailesi’ne teşekkür etti. Kampüs alanında camiye ihtiyaç olduğunu aktaran Çalış; "Bildiğiniz gibi Erciyes Üniversitesi kampüsümüz çok büyük. Kampüsümüzle gurur duyuyoruz. Çünkü Yaşanabilir Kampüs Sıralaması'na göre dünya sıralamasında 176., Türkiye sıralamasında 2. sırada. Yani Türkiye'de en yaşanabilir yeşil kampüs olarak ikinci sıradayız, bu öğrenciler için çok önemli. Burada bildiğiniz gibi bir tane camimiz var, yıllar önce yapılmış bir cami. Tek cami yetmiyor, müftümüz teklifle geldiği zaman tabi ki büyük bir memnuniyetle kabul ettik. Aynı zamanda bu caminin bir özelliği de hocalarımızın oturduğu alanda olduğu için onlara hizmet etme açısından önemli. Bu memnuniyet verici bir durum. Özellikle müftümüze, belediye başkanımıza ve saygı değer hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in duasıyla birlikte Hacı Bayram Sanık ve Evlatları Camii’nin temeline ilk beton döküldü.

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