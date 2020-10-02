Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taşyapan; "Bugün Büyükşehir ile koordine ettiğimiz sıcak asfalt çalışmamız Yavuz Selim mahallemizde 'bismillah' diyerek başladı. Önümüzdeki günlerde Karacabey ve Fevzioğlu mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Toplamda 3 kilometrelik asfalt çalışmasını halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.