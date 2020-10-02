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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı

İHA

Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı

Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.
Açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Taşyapan; "Bugün Büyükşehir ile koordine ettiğimiz sıcak asfalt çalışmamız Yavuz Selim mahallemizde 'bismillah' diyerek başladı. Önümüzdeki günlerde Karacabey ve Fevzioğlu mahallelerimizde çalışmalarımız devam edecektir. Toplamda 3 kilometrelik asfalt çalışmasını halkımızın hizmetine sunacağız. İlçe ve mahalle halkımıza hayırlı olsun" dedi.

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