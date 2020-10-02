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Başkan Gülsoy: "Eylül'de 236 milyon 360 bin dolarlık ihracat yaptık"

İHA

Başkan Gülsoy: "Eylül'de 236 milyon 360 bin dolarlık ihracat yaptık"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, Eylül ayında ihracatın, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 9,30 büyüdüğünü belirterek 236 milyon 360 bin dolar ihracat yapıldığını açıkladı. Gülsoy, 2020 yılı Eylül ayı itibariye Kayseri ihracatının bu yıl içinde en yüksek rakamlara ulaştığını söyledi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ihracattaki toparlanmanın Eylül ayında hızlanarak sürdüğünü söyledi. Başkan Gülsoy, “Kayseri'nin 2020 yılı 9 aylık ihracat rakamları incelendiğinde yüzde 4,77 azalış gözlenirken ülke genelinde bu oran yüzde 10,90 olmuştur” dedi. Eylül 2020 ihracat verilerini değerlendiren Başkan Gülsoy, “2019 yılı için Kayseri İhracat rakamları Eylül Ayı 176 milyon 496 bin dolar iken TİM verilerine göre 2020 yılı Eylül ayında Kayseri’de 192 milyon 867 bin ihracat yapılmıştır. Artış oranı geçen seneye oranla yüzde 9,30 oranında gerçekleşmiştir. Ağustos ayına bakarak ihracatımız yüzde 15.8 oranında artmıştır. Kayseri Serbest Bölgemiz Eylül Ayında 43 milyon 492 bin Dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Kayseri’nin ihracatı toplam olarak 236 milyon 360 bin dolara çıkmıştır. Kayseri dış ticaretine göre ise 2020 yılı Eylül döneminde 1'inci ihracat pazarımız her zaman olduğu gibi Irak’tır. Almanya, İngiltere, ABD, İtalya gibi ülkelerde de ihracatımız artmıştır.” ifadelerini kullandı. Sektörler bazında Kayseri ihracat oranlarını da değerlendiren KTO Başkanı Ömer Gülsoy, "2020 yılı gerek Eylül ayı için Kayseri yerelinde Demir ve Demir Dışı Metaller, Makine Aksamları, Hazır giyim ve Konfeksiyon, Halı, Otomotiv Endüstrisi, İklimlendirme Sanayii, Kimyevi Maddeler ve Mamülleri, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri sektöründe artış gerçekleşirken Çelik, Madencilik Ürünleri, Elektrik Elektronik ve Halı sektörlerinde azalış gerçekleşmiştir“ diye konuştu. Başkan Gülsoy rakamlara ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;
"Tüm dünyanın Covid 19 salgını nedeniyle ekonomik olarak kayıplar verdiği bu dönemde şehrimizde ihracatımızı artışlarla sürdürmekteyiz. Tüm zorluklar ve ihracat pazarlarında yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye, süreci çok iyi yöneten ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkemiz Eylül ayı ihracatında yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İnşallah Yeni Ekonomi Programı ile 2020 ihracat hedefimiz olan 165,9 milyar dolara da ulaşacağız. Normalleşmeyle gelen son üç aydaki ihracat rakamlarımız, yeni dönemin ihtiyaçlarına hızla adapte olduğumuzu göstermişti. İhracattaki toparlanmamızda hızlanarak sürüyor. Türkiye, güçlü yatırım, üretim ve ihracat altyapısıyla ihracatta ve büyümede öncü olmaya yeni dönemde de devam edecektir. Dünya geneline baktığımızda ülkemizin ihracatının olumlu bir seyir gösterdiği görülüyor. Yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer alabilmemiz için üreticilerimizin korunması ve desteklenmesi büyüm önem arz etmektedir. Önümüzdeki 3 aydan da ümitliyiz. İş dünyası olarak ülkemizin ve şehrimizin ihracattaki payını artırmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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