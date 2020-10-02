Camiler Haftasında anlamlı açılış

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine evlatları tarafından yaptırılan ‘SafiyeMahmut Özustaoğlu Camii Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.

Talas Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde bulunan arsa üzerine yapılan camiin açılışına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Müftüsü Şahin Güven ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile hayırsever Özustaoğlu ailesi ile bölge sakinleri katıldı. Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleşen törende konuşan Başkan Yalçın, Talas’ın Mevlana Mahallesinin nüfus yoğunluğu açısından Kayseri’nin en kalabalık mahallesi olduğuna dikkat çekerek yapılan caminin önemli bir hizmeti yerine getireceğini ifade etti. Açılışı gerçekleştirilen caminin konumuna da vurgu yapan Başkan Yalçın: “Camimiz sadece burada değil Sadece viyadükten önce son cami olması hasebiyle Malatya yoluna bağlayan Kayseri yolu üzerindeki en önemli bir eserimiz. Hem hayırseverimizden hem arsa sahibinde hem Sayın Palancıoğlu Başkanımızdan Allah razı olsun. Bu caminin yapılmasına vesile oldular Allah razı olsun, Allah geçmişlerinden razı olsun.” dedi.

Talas Belediyesi olarak birçok hizmeti halka sunduklarını belirten Başkan Yalçın, Mustafa Palancıoğlu döneminden itibaren başlamak üzere onlarca eserin açılışının yapıldığını dile getirdi. Başkan Yalçın ayrıca şunları söyledi: “Talas’ımızda bu güne kadar Mustafa Palancıoğlu Bey zamanında başlatılmış ve arsası belediye tarafından temin edilmiş 11 adet cami, 11 okul, 5 adet sağlık ocağı faaliyete geçmiş durumda 2 tanesinin de inşaatı devam ediyor. Yani devletmillet iş birliğinin en güzel örneğini Talas’ta da sergilemiş oluyoruz. Belediyemiz tarafından da bu eserlerin çevre düzenlemesi ve alt yapısı gerçekleştiriliyor. Bu arada ben de camiler haftası olması nedeniyle ‘Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nı kutluyorum.”

Konuşmasına devam eden Başkan Yalçın, bir müjdenin de haberini verdi. Ekim ve Kasım ayları boyunca toplam 19 eserin hayata geçirileceğini duyuran Yalçın, “Buradan da Ekim ve Kasım ayları içerisinde Talas Belediye’miz tarafından gerçekleştirilecek 19 tesisin temel atma ve açılışını da şimdiden duyurmuş olayım. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılışta konuşan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yapılan eserle ilgili olarak, insanlara yararlı işler yapmanın hem dünya hem de ahiret için önemine vurgu yaptı. Belediyelerin Kayseri’de kalkınmanın ilerlemenin öncüsü olduğunun altını çizen Özhaseki, “Belediyelerimiz Kayseri’de kalkınmanın da öncüsü olmuşlardır. Şehrimizin marka şehir olması için gece demedik gündüz demedik elhamdüllillah çalıştık. Şehrimiz belediyelerin hizmette yarıştığı Avrupa’yla yarışacak marka şehir haline geldi.” dedi. Yapılan eserden dolayı belediye başkanları ve hayırseverlere de teşekkür eden Özhaseki, şunları söyledi;

"Hayırseverlerimize bu yaptırdıkları hayırlardan ötürü çok teşekkür ediyorum. Cenabı Hakk keselerine bin bereket versin. Tüm geçmişlerimize de Allah rahmet eylesin. Emeği geçen herkese, arsayı bağışlayan hayırseverimize, Eski Belediye Başkanı’mız Mustafa Palancıoğlu Bey’e ve şimdiki Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Bey’e de çok teşekkür ediyorum.” Yıllarca Kayseri için özverili işler yapıldığını ifade eden Özhaseki, “Biz yıllarca Kayseri’miz için çalıştık Şimdi de elimiz diğer kardeşlerimize verdik. Onlara inandık, güvendik ve onlarda başarılı işler yapıyorlar. Mustafa Yalçın Bey’le bir 20 seneden fazla belediyede beraber çalıştık. Sağ olsun güzel işlere imza atıyor” dedi.

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de, eseri kazandıran belediye başkanları ve hayırseverlere teşekkür etti. Açılışta konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Başkan Yalçın ve Palancıoğlu’na verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Talas’ta cami ve kuran kursu yapmak için arsanın kısıtlı olduğunu ve bu gibi yerler için başkanların her türlü desteğin verildiğini belirten Müftü Güven, “Bir önceki dönem belediye başkanımız Palancıoğlu Başkan’ımız ve şu an ki Talas Belediye Başkan’ımız olan Mustafa Yalçın Başkan’ımız, bütün camilerimiz inşaatında olduğu gibi bu camimizin inşaatında da destek oldular, ön açtılar, elhamdülillah mahallemize böylesine güzel bir cami kazandırmış olduk. Talas’ta cami ve Kur’an kursu yapacağımız alanlarımız yok denecek kadar az, tabii Mustafa Yalçın Başkan’ımız nerede uygun bir yer bulursalar arsa olarak bizlere tahsis ediyorlar ve hayırseverlerimiz de buraları hizmet için bizlere takdim ediyorlar.” diye konuştu.

Törende konuşmaların ardından cami yapımına katkı sağlayanlara birer teşekkür plaketi verildi ve ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

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