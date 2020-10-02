Kayserispor´a Rumen forvet

Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ,(DHA)Hes Kablo Kayserispor, Rumen forvet Denis Alibec´i kadrosuna kattı.
Transfer çalışmalarına devam eden Hes Kablo Kayserispor, gol yollarındaki sıkıntısını gidermek için Rumen golcü Denis Alibec ile anlaşmaya vardı. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Her şey Kayserispor için. Büyük Kayserispor camiası ne derse o. Son transferlerimize hepinizin beklediği forvet de dahil ettik. Romanya milli takımının forveti Denis Alibec, gollerini artık bizim için atacak. Güçlüydük, daha güçlü olduk, Ankaragücü maçında başarılar" ifadelerine yer verdi.
DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2020-10-02 19:12:43
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