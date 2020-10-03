Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Doğan K. (45) sevgilisi E.D. (24) ile birlikte evde yakaladığı Muhammed K.'yı (30) bıçaklayarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Doğan K.'nın sevgilisi ile birlikte yaşadığı Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet mahallesindeki evinde meydana geldi. Sabah işten gelen Doğan K., sevgilisi E.D.'yi Muhammed K. ile birlikte yakaladı. Çıkan tartışmada Doğan K., Muhammed K.'yı bacak ve sırt bölgesinden bıçakladı. 4 bıçak darbesiyle yaralanan Muhammed K., eve çağırılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Doğan K. ve E.D. ise polis tarafından gözaltına alındı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2020-10-03 11:31:36



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