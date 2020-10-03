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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akgün Ergül'den 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' mesajı

İHA

Akgün Ergül'den 'Dünya Hayvanları Koruma Günü' mesajı

Kayseri Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Akgün Ergül'ü mesajı şu şekilde:
"Bugün Dünya Hayvanları Koruma Günü biz onlara zarar vermedikçe onlarında bize zarar vermeyeceğini bir kez daha hatırlamamız gereken, doğal yaşam alanlarını işgal ettiğimiz için kendi hayatlarını sürdürmekte bize muhtaç duruma düştüklerini, beslenme, barınma ve en önemlisi korunma konusunda bizden büyük beklentileri olmasına rağmen bizim onları itip kalktığımız, açsusuz bıraktığımız, bu dünyanın sadece bize ait olduğunu sanıp paylaşmadığımız ve hatta kapalı kamyon kasalarında bir şehirden başka bir şehre göndermeye ve ne acıdır ki bu rezillik esnasında hatta vicdansızca ölmelerine izin verdiğimizi, ama buna rağmen onların bizi hala çok sevdiklerini yazının başında da söylediğim gibi bilerek ve isteyerek bizlere asla zarar vermediklerini ve vermeyeceklerini unutmamamız ve unutturmamamız gereken gün. Veteriner Hekimler olarak her günümüzü onlarla ya da onlar için geçirsek de 4 Ekimleri başka duygu ve düşüncelerle yaşıyoruz. Biz Veteriner Hekimler olarak aldığımız eğitim ve yaşam felsefemiz doğrultusunda hayvan haklarının, refahının, yaşam hakkının, hayvan sağlığının yaşanabilir bir dünya için vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. Hayvan sağlığı, refahı ve hakları için her şeye rağmen emek harcayan meslektaşlarımıza ve bizlerle birlikte çalışmalara destek veren her bireye 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir kez daha teşekkür ediyoruz. “Hayvanları canlıları sevmeyen, insanları da sevmez” sloganıyla 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun diyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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