İlhan Parlak: "Kayserispor'un başarısı daha önemli"

Hes Kablo Kayserispor'un Ankaragücü maçındaki tek golünü atan İlhan Parlak, maç sonrası duygularını paylaştı.

Süper Lig'in 4.haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşan ve müsabakayı tek golle kazanan Hes Kablo Kayserispor'da galibiyetin sevinci yaşanıyor. Hes Kablo Kayserispor'un yeni transferi İlhan Parlak, ikinci maçında gol atmanın mutluluğunu yaşarken eski takımına gol atmanın da burukluğu içerisinde idi. Maç sonrasında duygularını dile getiren İlhan Parlak, "Benim için gerçekten zor bir mücadele oldu. Ankaragücü'de 3 sene oynadım. Şampiyonluk yaşadım. Ankaragücü için elimden geleni her zaman yapmaya çalıştım. Şimdi futbola başladığım evime döndüm. Kayseri benim için farklı, taraftarı olduğum camiaya dönmek benim için inanılmaz mutluluk verici idi. Galibiyet golünü atmak inanılmaz farklı bir duyguydu. Şu an benim için Kayserispor'un galip gelmesi ve başarılı olması çok önemli. Ankaragücü arkadaşlarıma bundan sonrası için başarılar diliyorum" dedi.

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