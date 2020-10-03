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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu Büşra’nın hedefi altın madalya

İHA

Down sendromlu Büşra’nın hedefi altın madalya

Melikgazi Belediyespor Kulübünün down sendromlu TaeKwonDo sporcusu Büşra Yolun, altın madalya kazanmak istiyor.
Kayseri Melikgazi Belediyespor Kulübünde TaeKwonDo sporcusu olan Büşra Yolun, hedefini altın madalya olarak belirledi. Henüz 14 yaşında olan lise 1. sınıf öğrencisi Büşra Yolun, Antrenörü Yavuz Sayan ile Avrupa ve Dünya şampiyonasına hazırlanıyor. 2 yıldır Melikgazi Belediyespor takımında TaeKwonDo yapan Down sendromlu Büşra Yolun, hem sosyalleşme hem de sportif olarak önemli bir yol kat etti. Büşra’nın Antrenörü Yavuz Sayan, "Down sendromlu 14 yaşındaki sporcumuz Büşra, 2 yıl önce bizimle tanıştı ve hayatı değişti. Hem sosyalleşme, özgüven, hem fiziksel gelişiminde hem de kendini ifade etme konusunda büyük gelişmeler oldu. Büşra şimdi Özel Sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonasına hazırlanıyor. Böyle anlamlı, Allah’ın emaneti olan sporculara başta Melikgazi Belediye Başkanı sayın Mustafa Palancıoğlu ve kulüp başkanımız sayın Yakup Yüksel’e desteklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" dedi.
14 yaşındaki Lise 1.sınıf öğrencisi Büşra Yolun’un annesi Fatma Yolun da, "2 yıldır TaeKwonDo sporu yapan kızımda fark edilir derecede ilerleme kaydettik. Öncelikle kendine özgüveni geldi. Başardığını gördükçe daha da istekli olmaya başladı. Vücudunu daha esnek kullanmaya başladı. TaeKwonDo aşkına diyet yapmaya bile başladı. Bu sporu yapmak kızımı çok mutlu ediyor. Onun mutlu olması da bizi mutlu ediyor. Bunun için bize imkân sunan başta Melikgazi Belediyesi Başkanı Mustafa Palancıoğlu beyefendiye, Melikgazi Belediyespor başkanı Yakup Yüksel beye, kızımla yakından ilgilenen hocalarımız Arzu Sayan, Yavuz sayan ve Yunus Emre Sayan’a sonsuz teşekkür ederiz. Emeklerine sağlık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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