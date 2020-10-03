ERÜ’de geliştirilen Covid-19 aşısı insanlar üzerinde denenecek ilk yerli aşı oldu Covid-19 aşısının insan üzerindeki denemelerinin ERÜ’de yapılması planlanıyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geliştirilen Covid19 aşısının transjenik hayvan çalışmasında başarılı olan ilk aşı olduğunu duyurdu. Aşının insan üzerinde denemelerinin de ERÜ’de yapılmasının planlandığını belirten Çalış, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından desteklenen Erciyes Üniversitemiz tarafından geliştirilen Covid19 aşımızın transjenik hayvan çalışması da başarıyla tamamlanan ilk aşı olmuştur. İnsan denemeleri safhasının da Erciyes Üniversitemizde yapılması planlanmaktadır, hayırlı olsun.”

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