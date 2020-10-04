Kayserispor 5 gün izinli

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Hes Kablo Kayserispor, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrası izine çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor lige verilen milli aradan sonra evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına 7 Ekim Çarşamba günü akşam yapacağı tek antrenman ile başlayacak.

Geride kalan 4 hafta sonunda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet sonrasında 6 puana erişen SarıKırmızılılar, lige verilen milli maç arasından ötürü izine çıktı. Teknik heyet futbolculara 5 gün izin verdi. SarıKırmızılılar Çarşamba günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

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