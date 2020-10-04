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(Özel) Kayserili kadın girişimci KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

İHA

(Özel) Kayserili kadın girişimci KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Kayseri’de girişimci Seher Yüksel, KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu. 18 yıl bir firmada çalışan ve daha sonra kendi iş yerini kuran Yüksel’in hedefi daha da büyüyerek yurt dışına ürün ihraç etmek.
Kayseri’de yaşayan Makine Mühendisi Seher Yüksel, KOSGEB’den aldığı destek ile iş yeri açtı. 18 yıl çalıştığı firmadan ayrılarak kendi işini kuran Yüksel, kısa sürede ekibini kurarak üretime geçti. Yüksel, "Farklı sektörlerde birtakım çalışmalarım oldu. En son olarak açık hava reklamcılığında 18 yıl çalıştım. Bu 18 yılın sonunda belli bir birikim ve tecrübe edinerek bunun üzerine artık kendi işimi yapmaya karar verdim. 1 Ocak 2020 itibarı ile son çalıştığım firmadan ayrıldım ve kendi işimle ilgili süreci başlattım. Bu anlamda KOSGEB’den destek alarak sürecimizi başlattık. Projemiz kabul gördü ve onaylandı. 8 aylık süreç içerisinde belli bir yol katettik. Şu anda ekibimiz oluştu, 3 kişilik daimi bir ekibimiz var. Amacımız ekip sayısını ve iş sayısını süreç içerisinde giderek artırmak. Kişisel yapı olarak girişimci bir insanım, araştırmayı ve çalışmayı severim. Almış olduğum destek içerisindeki ekipmanların da bana kattığı bir ok şey var. Onlarla beraber birikimimi de birleştirerek pazarda müşterimi arayıp iş yapmaya çalışıyorum" dedi.
KOSGEB desteği olmadan 8 ayda geldiği noktaya 5 yılda ancak ulaşabileceğini aktaran Yüksel, "Teknik bir alt yapımın olması ve bu sektörde uzun soluklu tecrübelerim bu işi ve süreci hızlandırdı. Ama böyle bir ekipman desteğini ben kendi çabalarımla ancak 45 yılda katedebilirdim. Bu destek benim sektördeki diğer arkadaşlarıma göre 23 basamak önde yer almamı sağladı. Çünkü şu an bu ekipmanlarla kendi işlerimi yapmakla beraber diğer reklamcı arkadaşlara da dışardan hizmet veriyorum. KOSGEB desteği süreci oldukça hızlandırdı. Hepiniz biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz, bu anlamda ekonomik kriz ve darboğaz var ama ben bu süreci rahat geçiriyorum" ifadelerini kullandı.
Eşinin kendisine hep destek olduğunu kaydeden Seher Yüksel, "Eşim bana hep destek verdi. Ben bu süreci daha öncesinde planlıyordum ama biraz ekonomik zorluklardan dolayı endişe ediyordum. Ancak eşim bana hep destek verdi. Aynı sektörde çalışmanın hem artıları hem eksileri var ama ben hep artı yönlerini gördüm. Zor bir iş, emek isteyen bir iş, kolay değil aslında. Sonuçta geceniz gündüzünüz, hafta sonunuz pek kalmıyor. Evinizden ve çocuklarınızdan fedakarlık yapıyorsunuz ama bu süreçte eşim hep yanımdaydı, hala da devam ediyor. ’Birikim ve tecrübemiz var, bunu niye kendi işimize katma değer olarak kullanmayalım’ diyerek bana destek verdi" şeklinde konuştu.
Üretim faaliyetleri hakkında bilgiler veren Yüksel, "Biz açık hava reklamcılığı başlığı altında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu imalat gerektiriyor. Atölye ortamı gerektiren bir sektör ve ekip çalışması ile yürüyebilecek bir sektör. Işıklı tabelalar, ışıksız tabelalar, yönlendirmeler, iç mekan çalışmaları ve kapsamı aslında çok fazla sektör olarak bunun dışında yapabileceğiniz fuar stantları olabilir, iç mekan ürünleri olabilir, dezenfenktan stantları üretiyoruz. Bizim sektör biraz ufkunuza, girişimciliğinize bağlı götürebildiğiniz kadar ileri götürebilirsiniz. Belli bir sınırı yok. Biz de olabildiğince bu yelpazeyi genişletmeye çalışıyoruz. Halihazırda gereken birçok şey de var" dedi.

"İşimi daha da büyütmek hedefindeyim"
Amaçlarının ürünleri yurt dışına da ihraç ederek daha fazla insana ulaşmak olduğunun altını çizen Yüksel, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Firma şu an daha tam istediğim noktada değil, çünkü yeni 8 aylık bir firmayız. Bunun zaten 23 ayını kurulumla geçirdik. Açıkçası yurt dışında birtakım stant çalışmalarım var, şu anda yurt dışı ürünlerini pazarlamaya çalışıyorum. Şu anki hedefim tam olarak ihracat yapabilmek, o yönde eğilimlerim. Tabii ki buna bağlı olarak da ekip sayısını ve ekipmanı çoğaltmanız gerekecek. Ekipman olarak şu anda yüzde 70 oranında tamamlamış bulunuyoruz. Geri kalan ekipmanların da siparişlerini verdik ve onlarla beraber hiç durmaksızın ulaşabildiğimiz müşteri kitlesine ve daha fazlasına ulaşmak şu anki hedefim olacak. Yani yıl sonuna kadar paketimin hepsini ve desteğimi alıp işimi daha fazla büyütmek şu anki hedefim. Planlarımız da açıkçası reklam sektörü olarak harflerde, tabelalarda yurt dışında ürünler çok pahalı. O yüzden yurt dışındaki özellikle Türk vatandaşları yurt içinde yaptırmayı daha çok düşünüyorlar, istiyorlar. Ekonomik olmasından dolayı her şeyden önce birincisi o, müşteri kitlesini yakalayabilmek o hizmeti verebilmek. Onun dışında da standart seri işe biraz eğilimli olmaya çalışıyorum. Şu anda halihazırda yurt dışında sabun stantları bir parti gönderdik. İkinci ve üçüncü partilere geçeceğiz inşallah. Amaç tamamen bu ürün yelpazesini genişletip daha fazla ürünle daha fazla insana ulaşmak."
Seher Yüksel’in eşi Erhan Yüksel ise eşiyle birlikte daha iyi yerlere gelebilmek için çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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