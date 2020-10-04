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Patiköylü belediyeden hayvanlar için ‘Patiyol’ Talas Belediyesi’nden Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı çalışma

İHA

Patiköylü belediyeden hayvanlar için ‘Patiyol’ Talas Belediyesi’nden Hayvanları Koruma Günü’nde anlamlı çalışma

Geçtiğimiz yıl köpekler için Patiköy’ün açılışını yapan Talas Belediyesi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde yine hayvanlar için bin 600 metre uzunluğundaki Patiyol’un açılışını yaptı.
Hayvanların hem yürüyebileceği hem de parkur sonunda bulunan oyun alanında vakit geçirebileceği Patiyol’un açılışına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Hayvanları Koruma Derneği(KAYHAKDER) üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Kayserili vatandaşların Patiyol’da istedikleri zaman hayvanlarını yürüyüşe getirebileceklerini söyleyen Başkan Mustafa Yalçın, “Bugün burada Patiyol’un açılışını yapıyoruz. Geçen yıl bu zamanlar da Patiköy’ün açılışını yapmıştık. Patiköy’de bu zamana kadar bin 500 civarında köpeğe ev sahipliği yaptık. Bunun 253 tanesini sahiplendirdik. Bir kısmı Büyükşehir Belediyesinin Molu’daki barınma evinde misafir ve bir kısmı da Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde bakımda. 250 kadarı da Patiköy’de istirahatteler. Yerlerinden memnunlar, bu sabah ziyaret ettik. Bugün de burada bin 600 metre uzunluğunda Patiyol’u yaptık. Köpeklerini gezdirmek isteyen vatandaşlarımız bu yolda gezdirebilecekler. Burada hayvanların oynayabilmeleri için de bir parkur var. Jandarma komutanlığımızın mensuplarına teşekkür ediyorum. Onlar da bir gösteri yaptılar ve gayet güzel oldu. Burası Kayseri’de herkese açık bir Patiyol. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayvanseverlerin de Hayvan Koruma Günü’nü de kutluyorum ve gençlere hayvan sevgisini aşılamak için iyi bir alan yaptığımızı düşünüyorum. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” dedi.
Patiyol’un açılışında oyun parkurunda bulunan jandarma ekiplerinin arama kurtarma köpekleri de, katılımcılar için mini şov yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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