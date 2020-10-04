Hayvanları Koruma Günü'nde Başkan'dan örnek hizmet

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2019’da aldığı “Yılın Hayvanseveri” ödülüne yakışır şekilde hayvanlara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, talimatıyla park ve bahçelere yerleştirilen, şamandıra sistemi sayesinde sürekli ve temiz su imkanı sağlayan hayvan su kaplarını Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ile birlikte inceledi. 4 Ekim’in Hayvanları Koruma Günü olduğunu da hatırlatan Başkan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" şiarından yola çıkarak şehre yaptığı örnek hizmetlerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği duyarlılıkla yılın “hayvanseveri” ödülüne layık görülmüştü. Başkan Büyükkılıç, hayvanların tedavi, beslenme ve su ihtiyaçlarının karşılanması yönünde hassasiyet göstermeye devam ederek, sokak hayvanları için parklara teknolojik su kabı yerleştirilmesini sağladı. Çalışmayı yerinde denetleyen Başkan Büyükkılıç, sokak hayvanlarının su ihtiyacını karşılaması için konulan kapların Kayseri’deki park ve bahçelere yerleştirildiğini ifade ederek, “Su kaplarımız parklarımız yerleşmiş durumda. İnsanların nasıl ki suya ihtiyacı varsa hayvanlarında su ihtiyaçlarını olduğunu olmazsa olmak olarak görüyoruz. Sokak hayvanlarımızın bu ihtiyacını en uygun ortamda gidermeyi sağlıyoruz. Şamandıralı da olunca suyu hiç eksilmeyecek, eksildikçe dolacak. Alrıca su kapları her zaman temiz kalacak. Böyle güzel bir sistem. Merhamet etmeyene, merhametli olunmazmış. Hiçbir canlıyı göz ardı etmemek lazım. Merhametle yaklaşıp, onlara imkan vermek lazım” dedi.

“BAŞKANIMIZ SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPIYOR”

Kayseri Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Nilgün Uzel de, Başkan Büyükkılıç’ın sokak hayvanları için özel çaba sarf ettiğini ve çalışmalar yaptığını ifade ederek, Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Başkan Uzel, sokak hayvanlarının tedavi, beslenme ve sulamalarına yönelik hizmetin istikrarlı bir şekilde sürdüğünü dile getirerek, bundan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

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