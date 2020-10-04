Kayserispor Fernandes'e imza attırdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hes Kablo Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

Süper Lig'in ilk 4 haftasında 2 galibiyet 2 mağlubiyet alarak 6 puan toplayan Hes Kablo Kayserispor, dış transferde anlaşmaya vardığı Manuel Fernandes ile sözleşme yaptı.

Hes Kablo Kayserispor, bugün sabaha karşı Kayseri'ye gelen ve sonrasında kulübe geçen Manuel Fernandes ile yaptığı son görüşme neticesinde 1+1 yıllık sözleşme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.