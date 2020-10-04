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TKBL: Bellona Kayseri Basketbol:68 - İzmit Belediye Spor: 69

İHA

TKBL: Bellona Kayseri Basketbol:68 - İzmit Belediye Spor: 69

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi’nde Bellona Kayseri Basketbol kendi sahasında İzmit Belediyespor’a 6869 yenildi.
İlk çeyrekte rakibine üstünlük sağlayan Bellona Kayseri Basketbol 2213 önde girdiği ikinci çeyrekte sayı bulmakta zorlandı. İzmit Belediyespor, ikinci çeyrekte rakip potadan boş dönmeyerek skoru 2729’a getirdi. Devre Bellona Kayseri Basketbol oyuncusu Melis Gülcan’ın attığı sayı ile 2929 tamamlandı.
3. çeyrekte ilk dakikalarda sayı bulmakta zorlanan Bellona Kayseri Basketbol, Ayşegül, Melis ve Harris’in sayıları ile toparlanarak skoru 3835’e getirdi. 3. çeyrek Bellona Kayseri Basketbol’un 4744 üstünlüğü ile bitti.
Oldukça çekişmeli geçen son periyotta, son dakikaya 6161 eşitlikle bitti. Uzatmaya giden maçın son saniyelerinde hücumdan faydalanamayan Bellona Kayseri Basketbol maçı 6869 kaybetti.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Ozan Çakar xx, Tunçtan Durmuşcan xx, Onur Sönmez xx
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi x 2, Zeynep xx 6, Melis xxx 23, Ayşegül x 4, Gülse, Cansu, Fatma, Shook xxx 12, Esra, Harris xxx 21
İzmit Belediyespor: Çağla, Miray, Gülşah, Kübra xxx 16, Elif x 5, Sksniute xxx 16, Weheeler x 8, Jovanoviç xx 14, Dos Santos xx 10, Defne
1.Periyot: 2213 (Bellona Kayseri Basketbol Lehine)
Devre:2929
3.Periyot:4744 (Bellona Kayseri Basketbol Lehine)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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